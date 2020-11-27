Майк Тайсон с тортом в виде головы Роя Джонса / фрагмент из видео

Легендарный боксер Майк Тайсон в шуточной форме повторил свою самую скандальную выходку в карьере.

Перед боем против Роя Джонса Тайсон снялся в забавном ролике и съел "ухо" будущего соперника.

Видео, приуроченное к Дню благодарения, опубликовано на YouTube-канале Тайсона.

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В ролике боксер находится за праздничным столом вместе со своими детьми. Однако вместо традиционной индейки на столе - торт в виде головы Джонса.

Сперва Тайсон попытался убедить своих детей в том, что это индейка, а затем заявил, что предпочитает уши и отрезал себе кусок. Дочь боксера сказала, что возьмет себе нос, а сын - голову. 

"Папа, это очень вкусно", - отметил сын Тайсона.

В конце ролика остатки "головы Джонса" доела собака.

Напомним, в 1997 году во время боя с Эвандером Холифилдом Тайсон укусил противника за ухо. 

Майк Тайсон - Рой Джонс: что нужно знать о бое

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Автор: Антон Дударь