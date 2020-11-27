Майк Тайсон проведет выставочный бой с Роем Джонсом-младшим.

Легендарный боксер Майк Тайсон в шуточной форме повторил свою самую скандальную выходку в карьере.

Перед боем против Роя Джонса Тайсон снялся в забавном ролике и съел "ухо" будущего соперника.

Видео, приуроченное к Дню благодарения, опубликовано на YouTube-канале Тайсона.

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В ролике боксер находится за праздничным столом вместе со своими детьми. Однако вместо традиционной индейки на столе - торт в виде головы Джонса.

Сперва Тайсон попытался убедить своих детей в том, что это индейка, а затем заявил, что предпочитает уши и отрезал себе кусок. Дочь боксера сказала, что возьмет себе нос, а сын - голову.

"Папа, это очень вкусно", - отметил сын Тайсона.

В конце ролика остатки "головы Джонса" доела собака.

Напомним, в 1997 году во время боя с Эвандером Холифилдом Тайсон укусил противника за ухо.

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Бой планировалось провести 12 сентября, но организаторы решили перенести шоу на 28 ноября. Поединок пройдет в Лос-Анджелесе.

Бой будет носить статус выставочного и пройдет в формате восьми раундов.

54-летний Тайсон завершил карьеру в 2005 году, а 51-летний Джонс в предыдущий раз выходил на ринг в 2018-м.

На профессиональном ринге на счету Тайсона 56 поединка, 50 побед (44 - нокаутом), 6 поражений. Джонс в 75 боях одержал 66 побед (47 - нокаутом) и проиграл 9 раз.

Ранее Майк Тайсон показал, как готовится к возвращению на ринг.

Также представлен яркий промо-ролик к бою Тайсон - Джонс.

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Автор: Антон Дударь