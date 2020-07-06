WBC официально объявил о бое Ломаченко - Лопес (фото)
Всемирный боксерский совет (WBC) анонсировал бой чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса, владеющего поясом IBF.
Постер с анонсом главных боев опубликован в Instagram организации.
Противостояние украинца и американца пройдет в сентябре. Точная дата пока не утверждена, но ранее сообщалось, что Ломаченко выйдет на ринг 19 сентября.
На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.
Напомним, изначально бой Ломаченко - Лопес должен был пройти 30 мая, однако из-за COVID-19 его пришлось перенести.
УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко и Лопес готовы провести бой без болельщиков.
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