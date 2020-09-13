Ломаченко и Лопес проведут бой 17 октября / фото facebook.com/trboxing

Промоутерская компания Top Rank представила официальный постер боя между чемпионом мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

На фото изображены лица обоих боксеров, а также кулаки в бинтах. На них нанесено "Лома" и "Лопес", а также чемпионские титулы и зачеркнутые фамилии соперников, которые были повержены в прошлом.

фото facebook.com/trboxing

Ломаченко - Лопес: перед боем

  • Датой боя Ломаченко - Лопес официально утверждено 17 октября. 7 сентября боксеры подписали контракт на бой.
  • Top Rank уже представила официальный промо-ролик, посвященный бою.
  • На профи-ринге Ломаченко провел 15 боев, в которых одержал 14 побед при одном поражении. У Лопеса - 15 побед в 15 поединках.
  • Ломаченко уже прилетел в США, где ведет подготовку к бою. 
  • Свой предыдущий бой Ломаченко провел 31 августа прошлого года, когда выиграл у Люка Кэмпбелла и добавил к двум поясам титул WBC. Лопес 14 декабря отобрал пояс IBF у Ричарда Комми.

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Автор: Данил Слесь