Ломаченко и Лопес проведут бой 17 октября / фото facebook.com/trboxing
Промоутерская компания Top Rank представила официальный постер боя между чемпионом мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.
На фото изображены лица обоих боксеров, а также кулаки в бинтах. На них нанесено "Лома" и "Лопес", а также чемпионские титулы и зачеркнутые фамилии соперников, которые были повержены в прошлом.
фото facebook.com/trboxing
Ломаченко - Лопес: перед боем
- Датой боя Ломаченко - Лопес официально утверждено 17 октября. 7 сентября боксеры подписали контракт на бой.
- Top Rank уже представила официальный промо-ролик, посвященный бою.
- На профи-ринге Ломаченко провел 15 боев, в которых одержал 14 побед при одном поражении. У Лопеса - 15 побед в 15 поединках.
- Ломаченко уже прилетел в США, где ведет подготовку к бою.
- Свой предыдущий бой Ломаченко провел 31 августа прошлого года, когда выиграл у Люка Кэмпбелла и добавил к двум поясам титул WBC. Лопес 14 декабря отобрал пояс IBF у Ричарда Комми.
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