Украинский боксер сразится за звание абсолютного чемпиона мира.

Промоутерская компания Top Rank представила официальный постер боя между чемпионом мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

На фото изображены лица обоих боксеров, а также кулаки в бинтах. На них нанесено "Лома" и "Лопес", а также чемпионские титулы и зачеркнутые фамилии соперников, которые были повержены в прошлом.

Ломаченко - Лопес: перед боем

Датой боя Ломаченко - Лопес официально утверждено 17 октября. 7 сентября боксеры подписали контракт на бой.

Top Rank уже представила официальный промо-ролик, посвященный бою.

На профи-ринге Ломаченко провел 15 боев, в которых одержал 14 побед при одном поражении. У Лопеса - 15 побед в 15 поединках.

Ломаченко уже прилетел в США, где ведет подготовку к бою.

Свой предыдущий бой Ломаченко провел 31 августа прошлого года, когда выиграл у Люка Кэмпбелла и добавил к двум поясам титул WBC. Лопес 14 декабря отобрал пояс IBF у Ричарда Комми.

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Автор: Данил Слесь