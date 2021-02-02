Эгис Климас заявил, что команда Василия Ломаченко была уверена, что выиграет бой.

Менеджер украинского боксера Василия Ломаченко Эгис Климас объяснил, почему в контракт на бой с американцем Теофимо Лопесом не был внесен пункт о реванше.

Об этом он сказал в интервью сайту Tribuna.com.

"Мы хотели внести. Я приходил к Top Rank с этим вопросом и сказал, что нужно включить. Мне ответили, что пункт о реванше не вносится, потому что не соглашается вторая сторона. Хорошо. Это было настолько скользко. Вплоть до того, что Вася хотел предложить Лопесу часть гонорара, чтобы бой состоялся. Мы переживали, что поединок отменится, ведь Лопес не хотел по разным причинам", - сказал Климас.

По его словам, решение принималось не им лично, а совместно с командой, в частности, с тренером и отцом украинского боксера Анатолием Ломаченко.

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"Мы тогда решили с Анатолием Николаевичем - принимаем любые условия, лишь бы поединок состоялся. Я вернулся к Top Rank и сказал: "Давайте сматывайте удочки, чтобы мы скорее поехали на рыбалку".

Климас подчеркнул, что раньше в контракты всегда вносились пункты о реванше:

"У нас всегда два главных пункта были: реванш и допинг-контроль. Мы всегда это включали. В Top Rank поменялся адвокат. Трудно сказать. Может быть, мы настолько были уверены в победе, что даже не задумывались о реванше".

"А с другой стороны - если бы выиграли бой, нам бы пришлось давать Лопесу реванш. Это был бы реванш двусторонний, ведь было два чемпиона. Даже несмотря на то, что у одного было три пояса, а у второго - всего один", - добавил он.

Ломаченко - Лопес: возможный реванш

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Автор: Антон Дударь