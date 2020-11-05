Украинец в поединке с Ленноксом Льюисом получил рассечение.

Бой украинской легенды бокса Виталия Кличко против британца Леннокса Льюиса вошел в топ-5 самых кровавых в истории по версии издания Sportsman.

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Об этом сообщает "Братство Кличко".

Бой Кличко против Льюиса состоялся 21 июня 2003 года и стал последним в карьере британца.

В третьем раунде Льюис нанес украинцу рассечение над левым глазом, которое привело к сильному кровотечению. Виталий Кличко не хотел заканчивать бой и продолжал боксировать, но после шестого раунда рефери был вынужден остановить поединок из-за этого рассечения и присудить украинцу технический нокаут.

В пятерку самых кровавых боев в истории также вошли противостояния Чака Вепнера и Сонни Листона (1970 год), Майка Тайсона и Эвандера Холифилда (1997), Рокки Марчиано и Эзарда Чарльза (1954), а также Дениса Лебедева и Гильермо Джонса (2013).

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Автор: Данил Слесь