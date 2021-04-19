Резонансным событием в России завершились детские соревнования по боксу под названием "Время Легенд 6".
13-летний сын президента Чечни Рамзана Кадырова Адам одержал спорную победу при содействии судей. Его соперника Аслана Биттирова, который родом с Северного Кавказа и представлял республику Кабардино-Балкария откровенно засудили.
Кадыров-младший якобы нокаутом победил оппонента, но на видео четко заметно, что именно Аслан наносил мощные удары по голове Адаму.
Во втором раунде бойцы начали обоюдно атаковать и выполнять сильные удары, но именно, когда Биттиров начал доминировать, ему рефери начал отсчитывать непонятный нокдаун.
Команда Аслана выбросила белое полотенце и остановила бой.
Пояс после поединка вручили сыну Рамзана Кадырова и засчитали эту победу как досрочную.
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