Рефери безосновательно остановил бой досрочно.

Резонансным событием в России завершились детские соревнования по боксу под названием "Время Легенд 6".

13-летний сын президента Чечни Рамзана Кадырова Адам одержал спорную победу при содействии судей. Его соперника Аслана Биттирова, который родом с Северного Кавказа и представлял республику Кабардино-Балкария откровенно засудили.

Кадыров-младший якобы нокаутом победил оппонента, но на видео четко заметно, что именно Аслан наносил мощные удары по голове Адаму.

Во втором раунде бойцы начали обоюдно атаковать и выполнять сильные удары, но именно, когда Биттиров начал доминировать, ему рефери начал отсчитывать непонятный нокдаун.

Команда Аслана выбросила белое полотенце и остановила бой.

Пояс после поединка вручили сыну Рамзана Кадырова и засчитали эту победу как досрочную.

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Автор: Артем Будрин