Тайсон пообещал "снести Джошуа в первых трех раундах".

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к чемпиону мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа перед их вероятным объединительным поединком.

32-летний "Цыганский Король" выложил в Twitter видеоролик, где пообещал выбросить белое полотенце, если Джошуа продержится хотя бы до третьего раунда.

"Просто подумал, что у меня есть сообщение для Эй Джея. Если ты выдержишь со мной три раунда, я просто сдамся. Я ведь и так уверен, что снесу тебя в первых 2-3 раундах", - похвастался Фьюри.

Напомним, что несколько дней назад глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой между британцами находится под угрозой срыва.

Читайте такжеОчередной намек: Владимир Кличко снова заинтриговал своим возможным камбэком в ринг

Джошуа - Фьюри: бой за звание абсолютного чемпиона мира

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин