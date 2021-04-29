Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к чемпиону мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа перед их вероятным объединительным поединком.
32-летний "Цыганский Король" выложил в Twitter видеоролик, где пообещал выбросить белое полотенце, если Джошуа продержится хотя бы до третьего раунда.
"Просто подумал, что у меня есть сообщение для Эй Джея. Если ты выдержишь со мной три раунда, я просто сдамся. Я ведь и так уверен, что снесу тебя в первых 2-3 раундах", - похвастался Фьюри.
.@anthonyjoshuapic.twitter.com/kt5gIhOeoX— TYSON FURY (@Tyson_Fury) April 29, 2021
Напомним, что несколько дней назад глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой между британцами находится под угрозой срыва.
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Джошуа - Фьюри: бой за звание абсолютного чемпиона мира
- Тайсон Фьюри владеет чемпионским поясом WBC после того, как отобрал его у Деонтея Уайлдера, а Энтони Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA и IBO, которые он защитил в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря.
- Ранее организации боя Джошуа-Фьюри препятствовал обязательный претендент по линии WBO Александр Усик. Однако Всемирная боксерская организация санкционировала поединок двух британцев, позволив Джошуа еще раз отложить обязательную защиту.
- Ранее стало известно, сколько британские боксеры заработают за свой бой.
- Фьюри уже успел дерзко заявить, что он побьет Джошуа.
- Сообщалось, что Джошуа и Фьюри проведут два боя за год, однако даты поединков пока не были названы. А позже Тайсон намекнул, что бой находится под угрозой срыва.
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