Чемпионы супертяжелого веса Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри никак не согласуют место проведения боя.
О том, что осталось всего 3 дня на принятие решения Фьюри намекнул Джошуа в своем Twitter.
Фьюри опубликовал изображение циферблатов и напечатал текст, что "осталось три дня".
"Осталось три дня, часы тикают тик-так, тик-так", - подписал 32-летний боксер.
Вероятно, он намекнул, что Джошуа должен скорее определиться с датой и местом проведения боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, поскольку переговоры в последнее время усложнились и встреча под угрозой срыва.
Если все-таки WBO юридически не объявит бой Джошуа - Фьюри, то тогда Александр Усик будет обязательным претендентом на бой с Джошуа.
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Джошуа - Фьюри: бой за звание абсолютного чемпиона мира
- Тайсон Фьюри владеет чемпионским поясом WBC после того, как отобрал его у Деонтея Уайлдера, а Энтони Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA и IBO, которые он защитил в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря.
- Ранее организации боя Джошуа - Фьюри препятствовал обязательный претендент по линии WBO Александр Усик. Однако Всемирная боксерская организация санкционировала поединок двух британцев, позволив Джошуа еще раз отложить обязательную защиту.
- Ранее стало известно, сколько британские боксеры заработают за свой бой.
- Фьюри уже успел дерзко заявить, что он побьет Джошуа.
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