Тайсон Фьюри / фото REUTERS

Чемпионы супертяжелого веса Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри никак не согласуют место проведения боя. 

О том, что осталось всего 3 дня на принятие решения Фьюри намекнул Джошуа в своем Twitter.

фото twitter.com/Tyson_Fury

Фьюри опубликовал изображение циферблатов и напечатал текст, что "осталось три дня".

"Осталось три дня, часы тикают тик-так, тик-так", - подписал 32-летний боксер.

Вероятно, он намекнул, что Джошуа должен скорее определиться с датой и местом проведения боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, поскольку переговоры в последнее время усложнились и встреча под угрозой срыва.

Если все-таки WBO юридически не объявит бой Джошуа - Фьюри, то тогда Александр Усик будет обязательным претендентом на бой с Джошуа.

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Автор: Будрин Артем