Британские тяжеловесы никак не определятся с местом проведения боя.

Чемпионы супертяжелого веса Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри никак не согласуют место проведения боя.

О том, что осталось всего 3 дня на принятие решения Фьюри намекнул Джошуа в своем Twitter.

Фьюри опубликовал изображение циферблатов и напечатал текст, что "осталось три дня".

"Осталось три дня, часы тикают тик-так, тик-так", - подписал 32-летний боксер.

Вероятно, он намекнул, что Джошуа должен скорее определиться с датой и местом проведения боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, поскольку переговоры в последнее время усложнились и встреча под угрозой срыва.

Если все-таки WBO юридически не объявит бой Джошуа - Фьюри, то тогда Александр Усик будет обязательным претендентом на бой с Джошуа.

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Джошуа - Фьюри: бой за звание абсолютного чемпиона мира

Тайсон Фьюри владеет чемпионским поясом WBC после того, как отобрал его у Деонтея Уайлдера, а Энтони Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA и IBO, которые он защитил в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря.

Ранее организации боя Джошуа - Фьюри препятствовал обязательный претендент по линии WBO Александр Усик. Однако Всемирная боксерская организация санкционировала поединок двух британцев, позволив Джошуа еще раз отложить обязательную защиту.

Ранее стало известно, сколько британские боксеры заработают за свой бой.

Фьюри уже успел дерзко заявить, что он побьет Джошуа.

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Автор: Будрин Артем