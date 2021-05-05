Украинский боксер до сих пор ждет решения касательно своего следующего боя.

Боксер Александр Усик в соцсети напомнил о себе Всемирной боксерской организации (WBO).

Усик, который является обязательным претендентом WBO на бой с чемпионом, сперва не получил поединок с Энтони Джошуа, а затем под вопросом оказался и бой с Джо Джойсом. Кто из них станет его следующим соперником - пока неизвестно.

В "stories" в Instagram Усик опубликовал коллаж, на котором сидит на скамейке, а рядом с ним - известный персонаж из мемов "Ждун".

При этом Усик крупными буквами написал "WBO" и "Жду".

Следующий бой Усика: что известно

WBO позволила чемпиону мира Энтони Джошуа еще раз отложить обязательную защиту титула против украинца Александра Усика и санкционировала бой британца с Тайсоном Фьюри.

При этом WBO санкционировала бой Усика за титул "временного" чемпиона с британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО). А победитель должен встретиться с победителем боя Джошуа - Фьюри.

Однако, по словам промоутера Усика Александра Красюка, договориться о бое за "временный" титул невозможно, пока нет договоренности о бое за основной титул между Джошуа и Фьюри. А поединок двух британцев все еще не утвержден окончательно.

2 мая в команде Усика заявили, что бой Джошуа - Фьюри может не состояться. В таком случае Джошуа придется провести обязательную защиту против Усика.

"Ждем официальное письмо от WBO о поединке Джошуа - Усик. Решение будет за Джошуа: оставлять титул вакантным или все же защищать его против Александра Усика", - заявил Красюк.

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Автор: Антон Дударь