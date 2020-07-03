Первый вечер бокса пройдет в Киеве: Усик создаст собственную промоутерскую компанию
Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик создаст свою промоутерскую компанию.
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Об этом сообщает Tribuna.com.
Компания спортсмена проведет свой первый вечер бокса уже 1 августа в Киеве. В его рамках на ринг выйдут известные украинские боксеры - Олег Малиновский, Владислав Сиренко, Александр Захожий и Виктор Выхрист.
Также отмечается, что Усик может отказаться от продолжения сотрудничества с промоутерской компанией K2 Promotions. Контракт боксера истекает через несколько месяцев.
Стоит отметить, что супертяжеловес также сотрудничает с британской компанией Matchroom Boxing и ее руководителем Эдди Хирном.
УНИАН ранее сообщал о том, что следующий соперник Усика отправил украинцу грозное послание.
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