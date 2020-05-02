"Очень хочется в рай": Усик рассказал, для чего живет (видео)

Украинский боксер заявил, что не пытается наслаждаться своими регалиями и достижениями в жизни.

Украинский боксер Александр Усик рассказал о том, что является главной задачей в его жизни.

Читайте также"Нужно быть подкованным": Усик объяснил, почему не собирается идти в политику (видео)

Об этом Усик рассказал, выступая на Dream BIG Forum. Видео выступления боксера опубликовал YouTube-канал Артура Мхитаряна.

"Все то, что я имею, все, что зарабатываю, какие-то регалии и все остальное - я говорю сам себе, что это все мимолетно, не вечно, что это все закончится. Я не пытаюсь даже к этому привыкать и как-то этим наслаждаться. Я просто живу сегодня и сейчас. Я знаю, что рано или поздно я буду лежать в деревяшке, и все", - сказал Усик.

"Моя задача, то, для чего я живу - это спасение. И спасение моей семьи, моих друзей. Очень хочется вечную жизнь, то есть рай", - подчеркнул боксер.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Усик принял участие в выпуске "Всеукраинской школы".