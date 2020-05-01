Вместо урока о российско-украинской войне: Усик принял участие в выпуске Всеукраинской школы (видео)

Боксер в эфире Всеукраинской школы разговаривал на украинском языке.

Украинский боксер Александр Усик пришел во "Всеукраинскую школу онлайн" на урок всемирной истории.

Темой урока стала научно-технологическая революция.

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Интересно, что Усик говорил на украинском языке, хотя обычно общается на русском.

Стоит отметить, что по расписанию "Всеукраинской школы" в рамках предмета "Всемирная история" в это время был запланирован урок на тему "Агрессия России против Украины в 2014 году. Российско-украинская война". Однако вместо этого был показан выпуск с Усиком.

В МОН заявили, что заявленный урок не успели "технически подготовить к трансляции", он будет показан позже, передает "Радио Свобода".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Усик дал урок бокса для своей дочери.