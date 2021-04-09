Украинский боксер утверждает, что знака, запрещающего парковаться, не было.

Боксер Александр Усик рассказал о том, что его автомобиль эвакуировали в центре Киев.

Об этом Усик рассказал в прямом эфире в Instagram.

"Звонят из страховой и говорят: "Вот наблюдаем за вашим автомобилем, он куда-то уезжает". Думаю, вообще прикольно. Я последовал за своим автомобилем. Приехал и оплатил штраф за неправильную парковку, потом за эвакуатор и еще за что-то. То есть сразу три чека", - рассказал Усик.

Читайте такжеУсик рассказал, при каком условии задумается о переходе в UFC"Должен быть знак, что здесь стоянка запрещена. Знака не было никакого, автомобиль не мешал, стоял сбоку, как и многие другие, но забрали мой. Может, инспектору не понравился автомобиль этой марки. Или лично я ему не нравлюсь, и он увидел, что я поставил, и такое предвзятое отношение. Это уже в четвертый или в пятый раз. Вот серьезно, те машины, которые реально мешают и стоят на бордюрах и пешеходных переходах - все нормально. Накипело", - добавил боксер.

Он также подчеркнул, что это будет для него уроком, и он больше не будет парковать автомобиль в том месте, чтобы не тратить три часа на возврат машины.

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Автор: Антон Дударь