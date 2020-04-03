Бой Джошуа с болгарским боксером официально перенесен из-за коронавируса

Боксеры не выйдут на ринг в июне.

Поединок чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) с болгарским претендентом Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО) не состоится 20 июня, как планировалось изначально.

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Об этом сообщила пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing.

Вечер бокса должен был пройти в Лондоне на стадионе "Тоттенхэма".

В компании будут следить за ситуацией с пандемией СOVID-19 и объявят новую дату боя, когда это будет возможно. Место проведения поединка не изменится.

Напомним, Джошуа вернул себе чемпионские пояса, победив Энди Руиса в реванше. Пулев после поражения от Владимира Кличко выиграл восемь боев подряд.

Сценарий, по которому Джошуа в случае победы над Пулевым в конце года встретится с Александром Усиком, становится маловероятным. Бой украинца с британцем Дереком Чисорой также был перенесен.

Как ранее сообщал УНИАН, Джошуа объяснил, с какой проблемой Усик может столкнуться в бою с Чисорой.