Украинский чемпион получил должность в Международной ассоциации бокса

Боксер Александр Хижняк будет помогать AIBA.

Украинский чемпион мира по боксу среди любителей Александр Хижняк стал председателем комиссии спортсменов Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

Об этом сообщает официальный сайт AIBA.

"Для меня большая честь стать членом Исполнительного комитета AIBA впервые в истории в качестве одного из представителей спортсменов. Я серьезно отношусь к этому и намерен обеспечить постоянное включение интересов боксеров в процессы принятия стратегических и административных решений", - сказал Хижняк.

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"Для моей новой роли я поставил ряд приоритетных задач, таких как раннее утверждение календаря на ближайшие годы, в том числе системы квалификации для Олимпийских игр 2024 года. Я также считаю важным получать более подробное разъяснение критериев, используемых судьями для оценки раундов", - добавил боксер.

Отметим также, что вице-председателем исполком AIBA избрал чемпионку Европы итальянку Ирму Тесту.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Владимир Кличко запустил челлендж в честь своего дня рождения.