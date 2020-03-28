"А ты можешь?": Владимир Кличко запустил спортивный челлендж в честь своего дня рождения (видео)

Украинский боксер отжался 44 раза и бросил вызов болельщикам.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отпраздновал 44-й день рождения и по этому поводу запустил новый челлендж.

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В честь этой даты украинский экс-боксер отжался 44 раза и предложил болельщикам поддержать его инициативу.

"Друзья, спасибо за все ваши щедрые поздравления с днем рождения. Давайте продолжать вместе! Можете ли вы сделать столько отжиманий, сколько вам лет? Например, мне сейчас 44 года, и я могу это сделать. А ты можешь?", - заявил Кличко в Instagram-сторис.

Таким образом Кличко поддержал всемирный челлендж "Оставайся дома", который призывает людей не выходить без весомых причин на улицу из-за пандемии коронавируса.

Видео опубликовал Luckypunch.net в Facebook.

Владимир Кличко завершил профессиональную карьеру в 2017-м году.

УНИАН ранее также сообщал о том, что братьев Кличко признали лучшими боксерами супертяжелого веса в 21 веке.