"Не хочется рисковать": промоутер уточнил информацию о травме Усика

Нового повреждения боксер не получал.

Промоутер супертяжеловеса Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк прокомментировал информацию о переносе боя с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) из-за травмы локтя.

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Красюка цитирует Tribuna.com.

"Это точно не новая травма. Это даже рецидивом назвать нельзя. Это просто как санаторий, реабилитационный процесс. Мы сейчас на том уровне, что не хочется рисковать", - отметил промоутер.

Сам Усик в эфире на своей странице в Instagram также подтвердил, что не получал новое повреждение.

Стоит отметить, что бой Усика с Чисорой должен пройти уже в мае. О проблемах со здоровьем украинца заявил промоутер Эдди Хирн.

Победитель этой пары может встретиться с британским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, и IBO Энтони Джошуа.

УНИАН ранее сообщал о том, что Чисора поделился ожиданиями от боя с Усиком.