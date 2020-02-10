"Проявил бойцовские качества": появились подробности травмы Далакяна во время чемпионского боя

Украинский боксер защищал титул с переломом руки.

Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) большую часть поединка против венесуэльца Хосбера Переса (17-3, 15 КО) провел с переломом руки.

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Данную информацию подтвердил промоутер украинца Юрий Рубан в комментарии пресс-службе Union Boxing Promotion.

"К сожалению, буквально сегодня диагноз подтвердился, у нашего чемпиона сломана правая рука. Считаю, что Артем проявил настоящие бойцовские качества, ведь на протяжении 10 раундов боксировал со сломанной рукой. Сразу после боя доктор наложил ему гипс. Нашему чемпиону сейчас непросто: по рекомендации врачей он минимизировал прием жидкостей, чтобы не отекала рука. Ближайшие недели будет восстанавливать руку", - заявил промоутер.

Также Рубан раскрыл планы чемпиона на ближайшее будущее:

"Когда станем четче понимать сроки восстановления, определим дальнейшую стратегию продвижения боксерской карьеры Артема. Хотим организовать ему большой бой за объединения титулов".

Напомним, бой в Киеве завершился победой Далакяна единогласным решением судей. Украинец в четвертый раз в карьере сумел защитить свой чемпионский титул.

УНИАН ранее сообщал о том, что бой Усика отложен из-за травмы украинского боксера.