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Подготовка к Чисоре в разгаре: Усик зажигательно станцевал на тренировке (видео)

15:22, 04 февраля 2020
Бокс
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Усик готовится к следующему бою / фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Во время тренировки украинский боксер, который перешел в супертяжелый дивизион, в очередной раз показал свою любовь к танцам.

Видео опубликовано в совместном аккаунте Усика и Василия Ломаченко в Instagram.

"А как проходит ваша тренировка?", - говорится в подписи к ролику.

Ожидается, что соперником Усика будет британец Дерек Чисора. Бой может пройти 28 марта. Официально поединок еще не утвержден.

УНИАН ранее сообщал о том, что Усик сделал прогноз на реванш Фьюри и Уайлдера.

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