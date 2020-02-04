Подготовка к Чисоре в разгаре: Усик зажигательно станцевал на тренировке (видео)
15:22, 04 февраля 2020Бокс
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Украинский боксер находится в хорошем настроении.
Усик готовится к следующему бою / фото: twitter.com/MatchroomBoxing
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик продолжает подготовку к следующему поединку.
Во время тренировки украинский боксер, который перешел в супертяжелый дивизион, в очередной раз показал свою любовь к танцам.
Видео опубликовано в совместном аккаунте Усика и Василия Ломаченко в Instagram.
"А как проходит ваша тренировка?", - говорится в подписи к ролику.
Ожидается, что соперником Усика будет британец Дерек Чисора. Бой может пройти 28 марта. Официально поединок еще не утвержден.
УНИАН ранее сообщал о том, что Усик сделал прогноз на реванш Фьюри и Уайлдера.
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