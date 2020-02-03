Уайлдер - Фьюри: Усик дал прогноз на вторую битву супертяжей

Украинский боксер в реванше отдает предпочтение Тайсону Фьюри.

Украинский боксер Александр Усик поделился своими ожиданиями от предстоящего реванша между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом времени Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

Усик заявил, что фаворитом боя видит британца:

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"Я в первом бою предпочтение отдавал Тайсону Фьюри. Во втором, наверное, тоже буду больше склоняться к нему. У него намного больше навыков, чем у Уайлдера. Но Уайлдер - это такой непредсказуемый парень, который может просто ударить в любой момент, как это и произошло в первом поединке", - сказал Усик, которого цитирует ren.tv.

Украинский боксер также выразил мнение, что Фьюри нужно не терять концентрацию по ходу боя:

"Фьюри нужно быть максимально сконцентрированным на поединке. Быть постоянно в бою. Не пытаться пижонничать. Это бокс. Посмотрим поединок, как там будет. Победит сильнейший. Мне нравится наблюдать за боксом, что происходит в ринге. Кто победит - это уже кто больше сделал работы, кто больше этого желает. Я за бокс".

Напомним, реванш Уайлдера и Фьюри состоится 22 февраля. Первая встреча американца и британца в ринге завершилась вничью.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Фьюри раскрыл необычный метод подготовки к реваншу с Уайлдером.