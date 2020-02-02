Пытался засудить украинца: скандальный российский судья будет работать на титульном бою Далакяна в Киеве

Юрий Копцев прилетит в Киев, чтобы отработать уже на втором за этот месяц бое с участием украинского боксера.

Российский судья Юрий Копцев, который пытался засудить украинского боксера Карена Чухаджяна в Калининграде, получил назначение на поединок в Киеве, в котором украинец Артем Далакян будет отстаивать титул чемпиона мира по версии WBA против венесуэльца Хосбера Переса.

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Об этом в комментариях на Facebook сообщил президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов.

"Ведь он будет судить 8 февраля бой Далакяна. Конечно, здесь он не посмеет сделать подлость, но какими глазами он будет смотреть и разговаривать с украинскими болельщиками? На его месте я бы не посмел приехать в Киев", - написал Завьялов.

Кобцев в бою Карена Чухаджяна и россиянина Сергея Воробьева в российском Калининграде решил отдать победу местному боксеру - 96:95. Однако еще два арбитра насчитали уверенное превосходство Чухаджяна - 99:91, 96:94. Даже российские комментаторы признали, что победа украинца была справедливой.

Далакян будет отстаивать титул чемпиона мира в наилегчайшем весе 8 февраля в Киеве.

УНИАН ранее сообщал о том, что появился яркий промо-ролик к бою Далакян - Перес.