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Появился яркий промо-ролик к бою украинского чемпиона мира Далакяна (видео)

20:34, 28 января 2020
Бокс
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Артем Далакян и Хосбер Перес / Union Boxing Promotion

Украинский чемпион мира в найлегчайшем весе по версии WBA Артем Далакян (19-0, 14 КО) 8 февраля в Киеве проведет защиту своего титула в бою с венесуэльцем Хосбером Пересом (17-2, 12 КО).

Бой Далакяна и Переса пройдет в КВЦ "Парковый". Транслировать поединок в прямом эфире будет телеканал XSport.

Промоутерская компания Union Boxing Promotions в YouTube опубликовала промо-ролик к бою.

Напомним, для Далакяна эта защита титула станет уже четвертой в карьере. Чемпионский пояс WBA украинец завоевал еще в феврале 2018 года. 

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Далакян выразил готовность выступить во Всемирной боксерской серии.

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