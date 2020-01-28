Появился яркий промо-ролик к бою украинского чемпиона мира Далакяна (видео)
20:34, 28 января 2020Бокс
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Украинский боксер будет защищать титул по версии WBA.
Артем Далакян и Хосбер Перес / Union Boxing Promotion
Украинский чемпион мира в найлегчайшем весе по версии WBA Артем Далакян (19-0, 14 КО) 8 февраля в Киеве проведет защиту своего титула в бою с венесуэльцем Хосбером Пересом (17-2, 12 КО).
Бой Далакяна и Переса пройдет в КВЦ "Парковый". Транслировать поединок в прямом эфире будет телеканал XSport.
Промоутерская компания Union Boxing Promotions в YouTube опубликовала промо-ролик к бою.
Напомним, для Далакяна эта защита титула станет уже четвертой в карьере. Чемпионский пояс WBA украинец завоевал еще в феврале 2018 года.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Далакян выразил готовность выступить во Всемирной боксерской серии.
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