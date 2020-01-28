Появился яркий промо-ролик к бою украинского чемпиона мира Далакяна (видео)

Украинский боксер будет защищать титул по версии WBA.

Украинский чемпион мира в найлегчайшем весе по версии WBA Артем Далакян (19-0, 14 КО) 8 февраля в Киеве проведет защиту своего титула в бою с венесуэльцем Хосбером Пересом (17-2, 12 КО).

Бой Далакяна и Переса пройдет в КВЦ "Парковый". Транслировать поединок в прямом эфире будет телеканал XSport.

Промоутерская компания Union Boxing Promotions в YouTube опубликовала промо-ролик к бою.

Напомним, для Далакяна эта защита титула станет уже четвертой в карьере. Чемпионский пояс WBA украинец завоевал еще в феврале 2018 года.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Далакян выразил готовность выступить во Всемирной боксерской серии.