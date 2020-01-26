Первое поражение в карьере: украинский боксер проиграл бой чемпиону мира (видео)

Арнольд Хегай провел поединок в Нью-Йорке.

Украинский боксер Арнольд Хегай, выступающий в легчайшем весе, встретился на ринге с обладателем титула IBO Стивеном Фултоном.

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Бой прошел на арене Barclays Center в Нью-Йорке и завершился поражением украинца единогласным решением судей - 116:112, 117:111, 117:111.

Для 27-летнего Хегая это поражение стало первым в карьере на профессиональном уровне. Также он 16 раз побеждал (10 - нокаутом) и один бой завершил вничью.

Стоит отметить, что на кону боя стоял пояс интерконтинентального чемпиона WBO, который в будущем позволит Фултону сразиться за полноценный титул.

Полное видео боя

УНИАН ранее также сообщал о том, что главным событием вечера бокса в Нью-Йорке стал поединок другого украинца Ивана Редкача.