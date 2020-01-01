В роли любовника: Усик снялся в новогоднем "Вечернем квартале" (видео)
19:51, 01 января 2020Бокс
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Украинский боксер попробовал себя в роли актера.
Александр Усик и Евгений Кошевой / фото: скриншот
Украинский боксер Александр Усик принял участие в новогоднем выпуске "Вечернего квартала".
Усик предстал на сцене в роли любовника. По сюжету миниатюры муж, которого играет Евгений Кошевой, возвращается домой, где обнаруживает свою жену (Елена Кравец) в постели с Усиком. После этого жена провоцирует мужа разобраться с любовником.
Видео было опубликовано на YouTube-канале "Студия Квартал 95 Online".
Как сообщал УНИАН, Усик также снялся в новогоднем выпуске "Лиги смеха".
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