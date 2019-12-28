"Нокаут, нокдаун или ножевое?": Усик встретился с агрессивным тяжеловесом на Лиге смеха (видео)
18:07, 28 декабря 2019Бокс
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Украинский боксер стал гостем юмористического шоу.
Усик стал "жертвой" юмористов / фото: BoxingScene
Украинский боксер Александр Усик принял участие в телевизионном шоу "Лига смеха" на телеканале "1+1".
Один из номеров команды "Сборная шоу-бизнеса" был посвящен бывшему абсолютному чемпиону мира.
К сцене вышел крупный "боксер" по прозвищу "Бритва", который вплотную подошел к Усику и начал его провоцировать:
"Нокаут, нокдаун или ножевое? Че, Санчес, задница тяжелая, свинцовая дупа?", - обратился к Усику "боксер", после чего юмористы бросились бежать, когда Александр начал вставать с кресла.
Видео выступления с участием Усика опубликовал официальный YouTube-канал "Лиги смеха".
УНИАН ранее сообщал о том, что сеть восхитили романтические фото Усика с женой.
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