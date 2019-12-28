"Нокаут, нокдаун или ножевое?": Усик встретился с агрессивным тяжеловесом на Лиге смеха (видео)

Украинский боксер стал гостем юмористического шоу.

Украинский боксер Александр Усик принял участие в телевизионном шоу "Лига смеха" на телеканале "1+1".

Один из номеров команды "Сборная шоу-бизнеса" был посвящен бывшему абсолютному чемпиону мира.

К сцене вышел крупный "боксер" по прозвищу "Бритва", который вплотную подошел к Усику и начал его провоцировать:

"Нокаут, нокдаун или ножевое? Че, Санчес, задница тяжелая, свинцовая дупа?", - обратился к Усику "боксер", после чего юмористы бросились бежать, когда Александр начал вставать с кресла.

Видео выступления с участием Усика опубликовал официальный YouTube-канал "Лиги смеха".

УНИАН ранее сообщал о том, что сеть восхитили романтические фото Усика с женой.