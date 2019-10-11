"Шахматной партии не будет": в команде Гвоздика выразили уверенность в победе над россиянином (видео)

Менеджер Эгис Климас считает, что Александр Гвоздик сможет объединить титулы.

Менеджер чемпиона мира Александра Гвоздика Эгис Климас высказался о предстоящем поединке украинца против российского чемпиона Артура Бетербиева.

В интервью YouTube-каналу VideoBoxing Климас выразил уверенность в том, что Гвоздик выиграет этот бой.

"Не будет шахматной партии. Бетербиев будет скован, он будет искать удар, чтобы нокаутировать Сашу. Гвоздику нужно будет от этого уходить, хорошо защищаться и танцевать, наносить удары... Хотя мы все понимаем, что у Бетербиева есть свои проблемы", - сказал Климас.

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"Саня ударить может, у него есть чем ударить. Он попытается нанести удар, хотя может и принять его, но принимать не надо. Стивенсон ему один раз неплохо зарядил, но Гвоздик спокойно к этому отнесся. Я уверен, что Саня выиграет бой", - добавил менеджер.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев пройдет 18 октября в США. На кону в этом поединке будут стоять два титула чемпиона мира в полутяжелом весе: WBC, который принадлежит Гвоздику, а также IBF, которым владеет Бетербиев.

Как сообщал УНИАН, в сентябре состоялась первая дуэль взглядов перед боем Гвоздик - Бетербиев.