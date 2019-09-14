Гвоздик и Бетербиев провели первую дуэль взглядов (видео)
10:02, 14 сентября 2019Бокс
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Украинский и российский боксеры сойдутся в ринге 18 октября.
Александр Гвоздик и Артур Бетербиев будут боксировать за два пояса / фото: boxingscene.com
В США состоялась первая дуэль взглядов перед боем между украинским чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком (17-0, 14 КО) и обладателем титула IBF, россиянином Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО).
Отметим, что во время дуэли Гвоздик сперва поправлял свой чемпионский пояс, положив его не на то плечо, а затем первым отвел взгляд.
Видео было опубликовано на YouTube-канале FightHub.
Бой Гвоздик - Бетербиев пройдет 18 октября в Филадельфии.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Гвоздик выразил уверенность в победе над Бетербиевым.
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