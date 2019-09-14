Гвоздик и Бетербиев провели первую дуэль взглядов (видео)

Украинский и российский боксеры сойдутся в ринге 18 октября.

В США состоялась первая дуэль взглядов перед боем между украинским чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком (17-0, 14 КО) и обладателем титула IBF, россиянином Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО).

Отметим, что во время дуэли Гвоздик сперва поправлял свой чемпионский пояс, положив его не на то плечо, а затем первым отвел взгляд.

Видео было опубликовано на YouTube-канале FightHub.

Бой Гвоздик - Бетербиев пройдет 18 октября в Филадельфии.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Гвоздик выразил уверенность в победе над Бетербиевым.