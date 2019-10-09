"Он не выиграет ни одного раунда": Усик бросил вызов американскому чемпиону мира

Украинец хочет сразиться с чемпионом WBC.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) бросил вызов американскому чемпиону мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтею Уайлдеру (41-0-1, 40 KO).

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Украинца цитирует BoxingHype в Instagram.

"Я вызываю Деонтея Уайлдера. Я буду боксировать с ним в его родном городе. Он не выиграет ни одного раунда. Я - лучший супертяжеловес в мире", - заявил Александр.

Следующий бой украинца пройдет 12 октября в Чикаго (рано утром 13 октября по киевскому времени) и станет дебютом Усика в супертяжелом весе.

Изначально соперником украинца должен был стать нидерландец Тайрон Спонг, который попался на допинге и был отстранен от поединка. Новым оппонентом Александра стал 38-летний американец Чазз Уизерспун (38-3, 29 КО).

УНИАН ранее сообщал, что Усик стал гостем клуба НБА.