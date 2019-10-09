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Дуэль взглядов с быком и именная футболка: Усик стал гостем клуба НБА (фото, видео)

11:29, 09 октября 2019
Бокс
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Усик получил именную футболку / фото: twitter.com/DAZN_USA

Фото и видео с украинским боксером в расположении клуба опубликовал Twitter-аккаунт платформы DAZN.

twitter.com/DAZN_USA
twitter.com/DAZN_USA

Усик даже устроил импровизированную дуэль взглядов с талисманом "Чикаго" быком. Последний в итоге был "нокаутирован".

Следующий бой украинца пройдет 12 октября в Чикаго (рано утром 13 октября по киевскому времени) и станет дебютом Усика в супертяжелом весе. 

Изначально соперником украинца должен был стать нидерландец Тайрон Спонг, который попался на допинге и был отстранен от поединка. Новым оппонентом Александра стал 38-летний американец Чазз Уизерспун (38-3, 29 КО).

УНИАН ранее сообщал, что Усик представил яркий мотивационный ролик.

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Теги: #бокс#НБА#Александр Усик