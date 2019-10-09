Дуэль взглядов с быком и именная футболка: Усик стал гостем клуба НБА (фото, видео)
11:29, 09 октября 2019Бокс
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Украинский боксер побывал в расположении "Чикаго Буллз".
Усик получил именную футболку / фото: twitter.com/DAZN_USA
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) стал гостем клуба НБА "Чикаго Буллз".
Фото и видео с украинским боксером в расположении клуба опубликовал Twitter-аккаунт платформы DAZN.
twitter.com/DAZN_USA
twitter.com/DAZN_USA
Усик даже устроил импровизированную дуэль взглядов с талисманом "Чикаго" быком. Последний в итоге был "нокаутирован".
Usyk: 1@BennyTheBull: 0 pic.twitter.com/XH2TUxusEr— DAZN USA (@DAZN_USA) 8 октября 2019 г.
Следующий бой украинца пройдет 12 октября в Чикаго (рано утром 13 октября по киевскому времени) и станет дебютом Усика в супертяжелом весе.
Изначально соперником украинца должен был стать нидерландец Тайрон Спонг, который попался на допинге и был отстранен от поединка. Новым оппонентом Александра стал 38-летний американец Чазз Уизерспун (38-3, 29 КО).
УНИАН ранее сообщал, что Усик представил яркий мотивационный ролик.
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