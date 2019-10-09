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Американский "Джентльмен": cтал известен новый соперник Усика для дебюта в супертяжелом весе (фото)

09:27, 09 октября 2019
Бокс
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Уизерспун никогда не боксировал за титулы / фото: BoxingScene

Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил промоутер Эдди Хирн.

twitter.com/EddieHearn

Оппонентом Усика будет американец Чазз Уизерспун. 38-летний боксер по прозвищу "Джентльмен" ни разу не боксировал за титул чемпиона мира, но встречался с некоторыми известными супертяжами - Тони Томпсоном, Крисом Арреолой и другими.

Всего на счету Уизерспуна 38 побед (29 - нокаутом) и три поражения. Последняя неудача американца датирована еще 2012-м годом. С тех пор Уизерспун выиграл восемь боев подряд.

Бой, как и планировалось, пройдет 12 октября в Чикаго (рано утром 13 октября по киевскому времени) и станет дебютом Усика в супертяжелом весе. 

Изначально соперником украинца должен был стать нидерландец Тайрон Спонг, который попался на допинге и был отстранен от поединка.

УНИАН ранее сообщал, что Усик представил яркий мотивационный ролик.

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Теги: #бокс#Александр Усик