Усик признан лучшим иностранным боксером года в Великобритании (фото)

Украинца выбрал Британский боксерский совет.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) признан лучшим иностранным боксером года в Великобритании.

Фото 32-летнего украинца с наградой опубликовал Instagram-аккаунт промоутерской компании Matchroom Boxing.

Данное звание Усику присвоил Британский боксерский совет. Лучшим британским боксером стал средневес Каллум Смит (26-0, 19 КО).

Прошлый бой Усика состоялся в октябре 2018 года в Манчестере, когда Александр техническим нокаутом победил Тони Беллью и защитил свои титулы.

Напомним, на данный момент Усик в США готовится к дебюту в супертяжелом весе, который запланирован на 12 октября. Соперником украинца будет Тайрон Спонг.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик поделился ожиданиями от дебюта в супертяжелом весе.