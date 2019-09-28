Усик признан лучшим иностранным боксером года в Великобритании (фото)
13:45, 28 сентября 2019Бокс
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Украинца выбрал Британский боксерский совет.
Александр Усик / REUTERS
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) признан лучшим иностранным боксером года в Великобритании.
Фото 32-летнего украинца с наградой опубликовал Instagram-аккаунт промоутерской компании Matchroom Boxing.
Данное звание Усику присвоил Британский боксерский совет. Лучшим британским боксером стал средневес Каллум Смит (26-0, 19 КО).
Прошлый бой Усика состоялся в октябре 2018 года в Манчестере, когда Александр техническим нокаутом победил Тони Беллью и защитил свои титулы.
Напомним, на данный момент Усик в США готовится к дебюту в супертяжелом весе, который запланирован на 12 октября. Соперником украинца будет Тайрон Спонг.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик поделился ожиданиями от дебюта в супертяжелом весе.
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