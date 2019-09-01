Ломаченко поставил себе невысокую оценку за бой против Кэмпбелла

Украинский чемпион остался не слишком доволен собой.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко оценил свой бой против британца Люка Кэмпбелла.

Об этом Ломаченко сказал на пресс-конференции после боя.

"Было очень непросто. Хочу посмотреть запись своего боя, и тогда пойму, что произошло. Сейчас я оценил бы себя на 7 из 10", - сказал Ломаченко.

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Украинец также ответил на вопрос, почему не выглядит довольным:

"Радость? А какая она должна быть? Я должен сейчас прыгать здесь? Радость у меня внутри".

Напомним, Ломаченко победил Кэмпбелла единогласным решением судей - 119:108, 119:108, 118:109. В одиннадцатом раунде британец побывал в нокдауне.

Как сообщал УНИАН, Ломаченко также назвал свою следующую цель.