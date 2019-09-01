Ломаченко назвал свою следующую цель после победы над Кэмпбеллом (видео)

Украинцу нужен еще один пояс.

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) прокомментировал свою победу над британцем Люком Кэмпбеллом (23-3, 16 КО) в Лондоне.

Ломаченко победил единогласным решением судей.

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"Я хотел бы поблагодарить всех, кто присутствовал на арене, и тех, кто организовал этот бой. Фанаты в Англии - лучшие в мире. Конечно, я хочу боксировать за четвертый пояс, но все будет зависеть от того, что скажет Боб Арум", - отметил Василий сразу после поединка на Арене О2.

Кэмпбелл, в свою очередь, признал превосходство соперника:

"Благодарен всем, кто пришел поддержать меня. Атмосфера была невероятна. Ломаченко очень хорош. Это очень особенный боец, но мы стремились только к победе. Немного разочарован результатом. На сто процентов уверен, что еще смогу побороться за чемпионский пояс. Сегодня была ночь Ломаченко. Мое время еще придет".

Также украинца похвалил промоутер Боб Арум:

"Теперь мы смотрим в сторону боя за четвертый пояс. Ломаченко - суперзвезда. Кэмпбелл не посрамил свое имя. Он однозначно еще вернется. Ломаченко находится в одном ряду с лучшими: Шугар Рэй Леонард, Мухаммед Али, Флойд Мэйвезер, Мэнни Пакьяо, Оскар Де ла Хойя. Он находится на одном уровне с ними. После абсолютного чемпионства мы будем проводить поединки с лучшими бойцами в полулегком, втором полулегком и легком весах".

Чтобы стать абсолютным чемпионом мира, Ломаченко должен завоевать титул IBF. Он принадлежит ганцу Ричарду Комми.

УНИАН ранее сообщал, что опубликованы фото минувшего боя Ломаченко в Лондоне.