Ломаченко победил Кэмпбелла по очкам и завоевал третий чемпионский пояс

Украинский боксер теперь владеет тремя поясами в легком весе.

31 августа в Лондоне прошел бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

Украинец в итоге победил по судейским запискам - 119-108, 119-108, 118-109.

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Ломаченко провел свой пятнадцатый бой на профи-ринге и впервые боксировал в Великобритании. В активе у украинца 14 побед (10 - досрочно) и 1 поражение. Напомним, пояса WBO и WBA изначально принадлежали Ломаченко, а пояс WBC являлся вакантным.

Что касается Кэмпбелла, то он выходил на ринг в двадцать третий раз. У британца 20 побед (16 - нокаутом) и 3 поражения.

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