"Я за Хабиба": Усик поддержал российского чемпиона UFC (видео)

Александр Усик заявил, что будет болеть за российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Украинский боксер Александр Усик заявил, что в поединке UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, который пройдет 7 сентября, будет болеть за россиянина.

Об этом Усик сказал в прямом эфире в Instagram.

"Я за Хабиба Нурмагомедова. Болел за него, когда он дрался против Рыжего. Я "топлю" за того, кто мне больше симпатизирует по определенным критериям: жизненным, спортивным, человеческим", - сказал Усик.

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"Конор победит Хабиба? Дурные что ли? Уже "победил" один раз, повтор того боя посмотрите", - добавил украинский боксер.

Усик объяснил, почему ему симпатичен Нурмагомедов:

"Хабиб - очень здравый и адекватный парень, у которого хорошая философия жизни, и он ей следует, не обращая внимания ни на какие глупости. Живет, строит свою жизнь, строит себя...".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик отказался от боя с россиянином.