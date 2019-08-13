У Усика может смениться соперник - СМИ

Бой украинца против камерунца Карлоса Такама может не состояться.

Карлос Такам (36-5-1, 28 КО) может отказаться от боя против Александра Усика (16-0, 12 КО), который станет дебютным для украинца в супертяжелом весе.

Как сообщает авторитетный журналист ESPN Дэн Рафаэль, причина заключается в том, что Такам подписал контракт с новым промоутером - компанией Star Boxing, главой которой является Джо Дегуардия.

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В связи с этим планы камерунского боксера могут измениться, так как контракт на бой против Усика еще не был подписан.

"Учитывая подписание контракта между Такамом и Дегуардией, теперь неизвестно, состоится ли бой между Усиком и Такамом, или же украинцу придется искать нового соперника", - отметил Рафаэль.

Напомним, бой Усик - Такам должен был состояться еще 25 мая, но был перенесен из-за травмы украинца. Наиболее вероятной новой датой боя называется 12 октября.

УНИАН ранее также сообщал о том, что за свой предыдущий бой Усик заработал рекордный гонорар в карьере.