"Стану претендентом": украинский боксер высказался о перспективе чемпионского боя с Ломаченко (видео)

Денис Беринчик считает, что до чемпионского поединка ему нужно провести еще три-четыре боя.

Известный украинский боксер Денис Беринчик (11-0, 7 KO), который выступает в легкой весовой категории, оценил свои перспективы встретиться в ринге с чемпионом мира по версиям WBO и WBA Василием Ломаченко (13-1, 10 КО).

Об этом Беринчик сказал в интервью YouTube-каналу SportArenaTV.

"С Ломаченко у нас одна весовая категория. Я двигаюсь по ветке WBO. Он сейчас является чемпионом мира по этой версии, а я сейчас седьмой в рейтинге. Я не исключаю возможности моего продвижения вверх по рейтинговой таблице и того, что я стану официальным претендентом на чемпионский бой", - сказал Беринчик.

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"Но пока что до этого далеко. Мне нужно провести три-четыре боя, а это год-полтора. Может, за это время Вася завоюет все пояса, станет абсолютным чемпионом и скажет: "Ребята, вы тут оставайтесь сами, я пойду дальше", - добавил боксер.

Беринчик также отметил, что до чемпионского боя готов встретиться с любым соперником:

"Я со всеми смогу боксировать, у меня хватит опыта и техники, чтобы всех "раскатать" на двенадцатираундовый поединок. Меня там никто не сможет быстро забить. Им всем будет тяжело. Я думаю, что могу боксировать с любым соперником из то-15 рейтинга".

Напомним, свой предыдущий бой Беринчик провел в апреле, когда победил японца Нихито Аракаву.