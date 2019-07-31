"От меня никуда не деться": Усик заявил о желании нанести Джошуа новое поражение

Украинский боксер прокомментировал возможную встречу в ринге с британским боксером.

Украинский боксер Александр Усик поделился ожиданиями от возможного поединка с британским экс-чемпионом мира Энтони Джошуа.

Об этом Усик сказал в интервью Sky Sports.

"Если хочешь быть лучшим, нужно драться с лучшими. У каждого человека есть эго. Я хотел бы сделать то же самое, что произошло на ринге в поединке между Энтони Джошуа и Энди Руисом", - заявил Усик.

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Усик является обязательным претендентом на бой за титул WBO в супертяжелом весе, и уверен, что проведет чемпионский бой:

"Я очень признателен, что меня сделали обязательным претендентом. Знаю, что на то были причины. Им никуда от меня деться. Нужно дождаться того, что произойдет дальше, и я определенно встречусь в ринге с победителем реванша между Джошуа и Руисом".

Отметим, что реванш Джошуа и Руиса запланирован на конец года. В первом поединке мексиканец нокаутировал британца и отобрал у него чемпионские титулы по версиям WBO, WBA, IBF и IBO.

Напомним, дебют Усика в супертяжелом весе планируется на октябрь. Соперником украинца должен стать камерунец Карлос Такам.

УНИАН ранее также сообщал о том, что стало известно, сколько Усик заработает за дебютный бой в супертяжелом весе.