Стали известны возможные даты и место проведения исторического боя Усика

Украинец вернется на ринг осенью.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вернется на ринг в октябре.

Об этом сообщил промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн в комментарии ESPN.

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Усик дебютирует в супертяжелом дивизионе 12 или 19 октября, а местом проведения боксерского вечера станет Wintrust Arena в Чикаго.

Кроме того, промоутер подтвердил, что соперником украинца останется 38-летний камерунец Карлос Такам. Боксеры должны были встретиться еще 25 мая, но поединок был отменен из-за травмы украинца.

Напомним, Усик был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но освободил пояса в связи с переходом в супертяжи.

УНИАН также сообщал о том, что Усик назвал имена соперников, с которыми хотел бы встретиться в ринге в следующем году.