Непобедимый украинский боксер одержал яркую победу в Голливуде (видео)
09:39, 29 июля 2019Бокс
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Сергей Богачук провел очередной поединок в США.
Богачук оформил победу в трех раундах / фото: BoxingScene
Украинский боксер среднего веса Сергей Богачук 28 июля в Голливуде добыл очередную победу.
Соперником украинца стал мексиканец Фернандо Марин.
Богачук уже с первого раунда начал активно атаковать соперника, который выдерживал натиск и иногда отвечал оппоненту. Оба бойца мало двигались и делали ставку на работу рук.
В конце второго раунда Сергей провел ряд классных комбинаций и приблизился к досрочной победе, но завершить дело удалось уже в третьей трехминутке. Мексиканец продолжил пропускать и вынудил рефери остановить бой.
Таким образом, Богачук за свою карьеру провел уже 15 боев и все выиграл досрочно.
УНИАН также сообщал, что стало известно место проведения следующего боя Усика.
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