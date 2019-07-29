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Непобедимый украинский боксер одержал яркую победу в Голливуде (видео)

09:39, 29 июля 2019
Бокс
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Богачук оформил победу в трех раундах / фото: BoxingScene

Соперником украинца стал мексиканец Фернандо Марин. 

Богачук уже с первого раунда начал активно атаковать соперника, который выдерживал натиск и иногда отвечал оппоненту. Оба бойца мало двигались и делали ставку на работу рук.

В конце второго раунда Сергей провел ряд классных комбинаций и приблизился к досрочной победе, но завершить дело удалось уже в третьей трехминутке. Мексиканец продолжил пропускать и вынудил рефери остановить бой.

Таким образом, Богачук за свою карьеру провел уже 15 боев и все выиграл досрочно. 

УНИАН также сообщал, что стало известно место проведения следующего боя Усика.

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Теги: #бокс#Сергей Богачук