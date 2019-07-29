Непобедимый украинский боксер одержал яркую победу в Голливуде (видео)

Сергей Богачук провел очередной поединок в США.

Украинский боксер среднего веса Сергей Богачук 28 июля в Голливуде добыл очередную победу.

Соперником украинца стал мексиканец Фернандо Марин.

Богачук уже с первого раунда начал активно атаковать соперника, который выдерживал натиск и иногда отвечал оппоненту. Оба бойца мало двигались и делали ставку на работу рук.

В конце второго раунда Сергей провел ряд классных комбинаций и приблизился к досрочной победе, но завершить дело удалось уже в третьей трехминутке. Мексиканец продолжил пропускать и вынудил рефери остановить бой.

Таким образом, Богачук за свою карьеру провел уже 15 боев и все выиграл досрочно.

УНИАН также сообщал, что стало известно место проведения следующего боя Усика.