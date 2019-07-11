Самый высокооплачиваемый: стал известен доход Владимира Кличко за всю карьеру

Украинский экс-чемпион мира по боксу провел ряд прибыльных боев, а также зарабатывал на рекламе.

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко за всю карьеру заработал порядка 150 миллионов евро.

Доходы украинской легенды бокса посчитал портал Sport Arena.

Кличко-младший выходил на ринг более 20 лет, начиная с ноября 1996 года. За это время украинец провел 69 поединка, в которых одержал 64 победы. Из них 53 – нокаутом. Поражений у Владимира было пять.

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Как рассказывал менеджер Султана Ибрагимова Борис Гринберг, за объединительный бой Кличко – Ибрагимов американский телеканал НВО заплатил 7,2 миллиона долларов, которые были поделены между командами боксеров пополам. С учетом удачно проданного брендинга ринга, а также трансляцией в Европе, гонорар Владимира за этот поединок составил 9 миллионов долларов.

10 миллионов, но уже евро, Владимир заработал в своем предпоследнем бою с британцем Тайсоном Фьюри. Такой доход принесла трансляция в формате pay-per-view.

Похожая история была и с боем против Дэвида Хэя 2 июля 2011 года. Та победа принесла Кличко не только все самые значимые титулы, но и доход в размере 12,5 миллиона евро.

На втором месте в рейтинге самых денежных боев украинца – поединок с Александром Поветкиным в Москве. Тогда украинец получил 75% от общего дохода, а сумма составила 17,5 миллиона долларов.

Рекордом украинского чемпиона стало сражение с британцем Энтони Джошуа на "Уэмбли" 29 апреля 2017 года. Трансляцию смотрели 1,4 миллиона британцев, что стало рекордом платного сервиса Sky Sports за 50 лет. Гонорар Владимира за этот поединок составил 20 миллионов евро.

Таким образом, общий доход младшего из братьев Кличко за всю карьеру составил порядка 150 миллионов евро.

УНИАН также сообщал, что Владимир Кличко опроверг слухи о возобновлении карьеры.