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"Украинский Тайсон": борец Беленюк встретился с легендой бокса (фото, видео)

13:54, 07 июля 2019
Бокс
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Жан Беленюк отметил, что его мечта осуществилась / фото: instagram.com/zhanbeleniuk

"С легендой. Моя мечта осуществилась", - подписал Беленюк совместное фото с Тайсоном в Instagram.

Во время недолгой встречи с легендой бокса, украинский спортсмен успел пошутить. "Меня зовут Жан, я украинский Тайсон", - сказал Беленюк. Фраза вызвала улыбку у Тайсона и смех у окружающих. 

После этого борец сделал селфи с легендой бокса.

Как сообщал УНИАН, в Киеве Тайсону вручили булаву.

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Теги: #бокс#борьба#Жан Беленюк#Майк Тайсон