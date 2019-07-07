"Украинский Тайсон": борец Беленюк встретился с легендой бокса (фото, видео)

Украинский борец пошутил во время встречи с Майком Тайсоном.

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк встретился с бывшим чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном, который посетил Киев.

"С легендой. Моя мечта осуществилась", - подписал Беленюк совместное фото с Тайсоном в Instagram.

Во время недолгой встречи с легендой бокса, украинский спортсмен успел пошутить. "Меня зовут Жан, я украинский Тайсон", - сказал Беленюк. Фраза вызвала улыбку у Тайсона и смех у окружающих.

После этого борец сделал селфи с легендой бокса.

Как сообщал УНИАН, в Киеве Тайсону вручили булаву.