"Украинский Тайсон": борец Беленюк встретился с легендой бокса (фото, видео)
13:54, 07 июля 2019Бокс
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Украинский борец пошутил во время встречи с Майком Тайсоном.
Жан Беленюк отметил, что его мечта осуществилась / фото: instagram.com/zhanbeleniuk
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк встретился с бывшим чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном, который посетил Киев.
"С легендой. Моя мечта осуществилась", - подписал Беленюк совместное фото с Тайсоном в Instagram.
Во время недолгой встречи с легендой бокса, украинский спортсмен успел пошутить. "Меня зовут Жан, я украинский Тайсон", - сказал Беленюк. Фраза вызвала улыбку у Тайсона и смех у окружающих.
После этого борец сделал селфи с легендой бокса.
Как сообщал УНИАН, в Киеве Тайсону вручили булаву.
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