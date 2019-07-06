Стал козаком: легенде бокса Тайсону вручили булаву (фото)

Экс-чемпион мира посетил Киев и получил специальный подарок.

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон посетил Киев и провел пресс-конференцию, на которой ему была вручена украинская булава.

Этот подарок боксер получил в честь дня рождения - 30 июня ему исполнилось 53 года.

Майк Тайсон является многократным чемпионом мира и членом Международного зала славы бокса. За свою карьеру он провел 56 боев, из которых выиграл 50 (44 - нокаутом).

Американец был также известен репутацией скандалиста. Его карьера была завершена летом 2005 года вторым подряд поражением.

Ранее УНИАН сообщал, что Тайсон оценил уровень мастерства Ломаченко.