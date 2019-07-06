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Стал козаком: легенде бокса Тайсону вручили булаву (фото)

15:16, 06 июля 2019
Бокс
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Майк Тайсон / REUTERS

Этот подарок боксер получил в честь дня рождения - 30 июня ему исполнилось 53 года.

Майк Тайсон в Киеве / фото: tribuna.com

Майк Тайсон является многократным чемпионом мира и членом Международного зала славы бокса. За свою карьеру он провел 56 боев, из которых выиграл 50 (44 - нокаутом).

Американец был также известен репутацией скандалиста. Его карьера была завершена летом 2005 года вторым подряд поражением.

Ранее УНИАН сообщал, что Тайсон оценил уровень мастерства Ломаченко.

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Теги: #бокс#Майк Тайсон