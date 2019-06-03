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Ломаченко начал подготовку к бою за три чемпионских пояса (видео)

22:43, 03 июня 2019
Бокс
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Василий Ломаченко будет боксировать в Англии / фото: boxingnews.com.ua

Видео было опубликовано на официальном канале Ломаченко в YouTube.

На видео Ломаченко тренируется в своем зале в Белгород-Днестровском.

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"Всем привет! Я начал готовиться к следующему бою. Моя рука в порядке. Очень рад, что у меня появилась возможность сразиться за титул WBC, а также тому, что буду боксировать перед британскими фанатами", - сказал Ломаченко на видео.

"Меня радует то, что мой соперник - олимпийский чемпион. Увидимся на ринге!", - добавил украинец в конце ролика.

Напомним, победитель боя Ломаченко - Кэмпбелл получит три чемпионских пояса - по версиям WBO, WBA и WBC (этот пояс на данный момент является вакантным).

Бой украинского и британского боксеров состоится 31 августа в Лондоне.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что за бой против Кэмпбелла Ломаченко может получить рекордный гонорар.

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Теги: #бокс#Василий Ломаченко