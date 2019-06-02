Джошуа потерпел сенсационное поражение нокаутом и лишился чемпионских поясов (видео)

Британский боксер неожиданно проиграл мексиканцу Энди Руису.

Британский боксер Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) сенсационно проиграл мексиканцу Энди Руису (32-1, 21 КО) и не сумел защитить титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO. Этот бой был дебютным для Джошуа в США.

В третьем раунде Руис побывал в нокдауне, но и сам дважды отправил соперника на канвас. В седьмом раунде Джошуа еще дважды побывал в нокдауне, после чего бой был остановлен.

На момент остановки боя Джошуа проигрывал на карточках двух из трех судей.

Для Джошуа это поражение стало первым в карьере. В то же время Руис стал первым в истории мексиканским чемпионом мира в супертяжелом весе.

"Меня победил хороший боец. Я должен получить реванш. Пока Руис чемпион. Но я вернусь", - сказал Джошуа после боя.

Напомним, изначально Джошуа должен был проводить бой против Джаррелла Миллера, однако американец попался на допинге, после чего ему была найдена замена в лице Руиса.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что украинец Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе в сентябре.