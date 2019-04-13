Ломаченко разгромил Кроллу, защитив пояса чемпиона мира (видео)
В Лос-Анджелесе на знаменитой арене Staples Center завершился поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям WBA и WBO в легком весе, в котором украинец Василий Ломаченко оень уверенно победил британского соперника Энтони Кроллу.
Бой не продлился и четыре раунда. Украинец имел беспрекословное преимуществом на протяжении первых трех раундов, однажды отправив соперника в нокдаун.
На первой минуте четвертого раунда Василий потряс британца серией из нескольких десятков мощных ударов в голову, и Кролла в беспамятстве упал на настил ринга.
Таким образом, Ломаченко защитил титулы чемпиона мира по версии WBA и WBO в легком весе. Это 13-я победа в профессиональной карьере украинского боксера.
По условиям контракта Ломаченко получит 2,2 млн долларов призовых, а Кролла – вдвое меньше, около 1 млн долларов.
Видео нокаута:
WHAT A KNOCKOUT FROM LOMA!!! #LomaCrollapic.twitter.com/xwJbxMmBDY— Top Rank Boxing (@trboxing) April 13, 2019