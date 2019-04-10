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Стала известна сумма, за которую Владимир Кличко готов вернуться в бокс

10:46, 10 апреля 2019
Бокс
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По словам Виталия, это не лучший сценарий для 43-летнего Владимира. Об этом сообщает 24Спорт.

"На мой взгляд, ему нечего доказывать как боксеру. Он вошел в историю и был одним из величайших боксеров. Как на меня, его возвращение не будет выигрышным сценарием. Но только он сам может принять решение. Главное в жизни не деньги, а здоровье", – цитирует Виталия Кличко Abendzeitung.

Впрочем, Виталий Кличко рассказал о своем разговоре с братом, который хоть и не считает деньги себе за цель, в случае возможности хорошо заработать может вернуться на ринг.

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"Когда стало известно, что вещатель [DAZN] предложил 40 миллионов долларов ради возвращения, я позвонил ему и спросил, что происходит. Он сказал: "Это предложение меня не особенно интересует". Когда через несколько недель предложение было 80 миллионов, я снова позвонил и спросил: "Что скажешь об этом сейчас?". Он ответил: "Это не предложение, которое меняет мое решение. Может быть, я задумаюсь об этом за 100 миллионов", - отметил Кличко-старший.

В марте 2019 года стриминговая платформа DAZN предложила Владимиру Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг.

Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка в качестве профессионала, которые могут произойти в 2019 году – в мае, сентябре и декабре. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече.

Впоследствии появилась информация, что Владимир Кличко может получить за три поединка два миллиарда гривень. Стрімінгова компания DAZN сделала лучшее предложение украинцу. Теперь на кону 80 миллионов долларов.

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Теги: #Владимир Кличко