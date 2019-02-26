Поедание вареников и занятия в зале: Усик показал, как готовится к переходу в супертяжелый вес (фото)
15:48, 26 февраля 2019Бокс
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Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе активно набирает мышечную массу.
Александр Усик / K2 Promotions
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик активно готовится к переходу в супертяжелый вес.
На прошлой неделе абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе опубликовал в Instagram фото, на котором активно ест вареники, подписав снимок: "Подготовка к..."
Сегодня Усик опубликовал еще более красноречивый снимок, на котором выполняет силовые упражнения со штангой. Фото он сопроводил подписью: "Дорога к супертяжелому дивизиону".
Как сообщал УНИАН, по словам промоутера Эдди Хирна, поединок украинца Александра Усика с британским супертяжеловесом Энтони Джошуа может пройти в 2020 году.
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