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Федерация бокса Украины официально подтвердила отставку тренера сборной Сосновского

16:37, 10 января 2019
Бокс
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Дмитрий Сосновский официально покинул пост главного тренера национальной сборной / fbu.org.ua

Специалист покинул пост по собственному желанию, сообщает Федерация бокса Украины.

Дмитрий Сосновский возглавлял Национальную сборную Украины по боксу в течение последних 12 лет. Под его руководством Национальная сборная Украины выигрывала командное первенство на Чемпионатах Европы, стала сильнейшей сборной мира 2011 года и завоевала общекомандную первенство на боксерском турнире Олимпийских игр 2012 года.

На первом тренировочном сборе в 2019 году заниматься подготовкой Национальной боксерской сборной будет тренерский коллектив в составе: Леонид Лоевский, Роман Семенишин, Валерий Даниленко и Валентин Остянов.

Национальная сборная Украины начнет первый тренировочный сбор по общей физической подготовки 11 января в г. Коломыя (Ивано-Франковская область).

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация о том, что Сосновский действительно написал заявление "по собственному желанию", но такой была личная просьбе президента ФБУ Владимира Продивуса.

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Теги: #бокс#ФБУ#Главный тренер сборной Украины по боксу Сосновский про ЧМ