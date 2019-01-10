Федерация бокса Украины официально подтвердила отставку тренера сборной Сосновского

Ранее сообщалось, что Сосновский действительно написал заявление "по собственному желанию", но такой была личная просьбе президента ФБУ Владимира Продивуса.

Многолетний наставник Национальной сборной команды Украины по боксу решил прекратить работу на этой должности.

Специалист покинул пост по собственному желанию, сообщает Федерация бокса Украины.

Дмитрий Сосновский возглавлял Национальную сборную Украины по боксу в течение последних 12 лет. Под его руководством Национальная сборная Украины выигрывала командное первенство на Чемпионатах Европы, стала сильнейшей сборной мира 2011 года и завоевала общекомандную первенство на боксерском турнире Олимпийских игр 2012 года.

На первом тренировочном сборе в 2019 году заниматься подготовкой Национальной боксерской сборной будет тренерский коллектив в составе: Леонид Лоевский, Роман Семенишин, Валерий Даниленко и Валентин Остянов.

Национальная сборная Украины начнет первый тренировочный сбор по общей физической подготовки 11 января в г. Коломыя (Ивано-Франковская область).

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация о том, что Сосновский действительно написал заявление "по собственному желанию", но такой была личная просьбе президента ФБУ Владимира Продивуса.