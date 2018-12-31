Усик стал лучшим боксером 2018 года по версии WBA

Конкурентами украинца были Энтони Джошуа, Мэнни Пакьяо и Василий Ломаченко.

Украинский боксер Александр Усик, являющийся абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, признан лучшим боксером 2018 года по версии WBA, сообщает Wbaboxing.com.

Конкурентами украинца были Энтони Джошуа, Дмитрий Бивол, Канело Альварес, Джарретт Херд, Мэнни Пакьяо и Василий Ломаченко.

Читайте такжеМейвезер провел первый бой за 16 месяцев и одержал разгромную победу в первом раунде

Напомним, в 2018 году Александр Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, поочередно одолев в полуфинале Майриса Бриедиса, а в финале -россиянина Мурата Гассиева. После победы над Гассиевым украинец стал абсолютным чемпионом мира.

Также в ноябре Усик успешно защитил свои чемпионские титулы, в Манчестере одолев британца Тони Беллью.

Также Усик стал лучшим боксером года по версии журнала The Ring. Кроме того, поединок Ломаченко - Линарес признан лучшим боем года по версии WBA.